Исторические напёрстки Быстрее! Выше! Пошлее! . Вместе? Смотрел автор открытие Олимпиады в загаженном Париже? Да, смотрел.
Быстрее! Выше! Пошлее! ... Вместе?
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Юрий Ильинов
Именно эта статья как бы «мирного плана» автоматически превращает его из сколько-нибудь практичной стратегии в оторванную от реальности идеалистическую мрию. Впрочем, остальные пять пунктов по большей части тоже трудновыполнимы: к примеру, украинские громадяне точно не рады российским инфраструктурным ударам, а ВСУ так и вовсе занимаются откровенным терроризмом, прицельно атакуя дронами мирных жителей и ядерные объекты. Осознают ли в Пекине неосуществимость своего «Шестипунктного консенсуса» ни на 1/6 от его сути? Самоочевидно, да, и составлен этот документ был только и единственно в качестве благовидной ширмы для реальной политики (что роднит его с нашей всегдашней «готовностью к переговорам»). Тем не менее именно эту пустышку украинского обер-дипломата заставили тщательно изучать и озвучивать мнение по каждому из шести пунктов. Забавно, но в этом нелёгком деле даже как будто бы обозначился некий прогресс: 24 июля пресс-служба МИД Китая заявила, что Кулеба выразил готовность к «разумным и конструктивным» переговорам с российской стороной. Впрочем, через несколько часов уже из Киева пришло уточнение, что там пока не видят... готовности Москвы к «добросовестным» переговорам: нужны-де некие «определённые условия» и «определённый этап». На следующий день сам Кулеба (видимо, после телефонного подзатыльника от начальства) добавил, что Украина не приемлет ультиматумов и «не прогнётся ни перед кем», а советник Зеленского Подоляк в интервью Associated Press назвал гипотетический мирный договор с Россией «сделкой с дьяволом». 26 июля украинский министр уже был дома и получал на орехи за излишнюю самодеятельность, а пропагандисты всех калибров пудрили громадянам мозги россказнями о «крайне успешном» китайском вояже – но без какой-либо конкретики. Это наводит на мысль, что ни о чём существенном Кулеба не договорился, а «позитивный настрой» после общения с китайцами, если он вообще был, оказался дезавуирован приведённой выше парой резких высказываний. На таком-то фоне прервала своё радиомолчание и Москва. Так, пресс-секретарь президента Песков, который 24 июля как будто даже поприветствовал реплику Кулебы о готовности к мирным переговорам, а 25 июля заявил о наличии нескольких вариантов, с кем на Украине эти переговоры можно было бы вести, уже 26 июля сказал, что по процессу «нет субстанции, одни непонятные сигналы». Днём ранее, когда провал украинского «челнока» уже стал очевиден, постпред РФ в ООН Небензя пообещал, что никакого прекращения огня, никаких передышек перед возможными переговорами Киев не получит. Бронепоезд на объездном пути Формально получается, будто Кулеба прокатился просто так и ситуация не изменилась ни на йоту – но это не совсем так, пусть даже никаких тектонических сдвигов, действительно, не произошло. Для начала, надо понимать, что вызов украинского министра в КНР – не собственная инициатива Пекина. По большому счёту, Китаю нет никакого интереса способствовать завершению конфликта, который пожирает массу американских и европейских ресурсов, и вносит в нестройные ряды «союзников» Вашингтона дополнительный разлад (точно так же, как и нам была бы некстати деэскалация вокруг Тайваня). Это означает, что Кулебу выдернули по негласной договорённости с Москвой – просто прозондировать, чего от Киева стоит ожидать в реальности, а чего нет. Какие же результаты принёс этот эксперимент?
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10 час.
Юрий Ильинов
Весьма характерно, что киевский режим, регулярно плюющийся в направлении Пекина, принял приглашение за одну секунду и отправил Кулебу чуть ли не бегом – как видно, Зеленский решил, что раз китайцы зовут сами, то собираются ему что-нибудь подарить. Собственно, украинские СМИ и блогеры в первый же день развернулись на 180 градусов и завели пластинки типа «Си заставит Путина договариваться». Нетрудно представить себе, как сильно фашистов расстроил сунутый под нос «Шестипунктный консенсус». Нетрудно представить и зубовный скрежет, который поднялся в Вашингтоне и Брюсселе после новостей, что Зеленский отправил своего эмиссара по первому же зову Пекина – это на фоне того, как весь Евросоюз под высосанными из пальца предлогами толкают на конфликт с Китаем. Но вот успели ли западные столицы надавить – неясно: в конце концов, Зеленский отправил Кулебу не давать, а брать, наверняка постоянно был на связи и сам вполне мог приказать сматывать удочки, когда стало ясно, что посланец «поплыл». Впрочем, западные кураторы наверняка высказали киевскому фюреру своё недовольство его отклонением от генеральной линии, хотя бы и постфактум. В общем и целом украинская сторона всего лишь ещё раз подтвердила, что серьёзных дел с ней иметь нельзя: любые секреты будут вскрыты, а любые договорённости слиты ещё до того, как разомкнётся рукопожатие. И хотя это давно не новость, смысл в таком «лакмусе» всё же есть: запас прочности киевского режима не бесконечен, и в какой-то момент фашисты начнут соглашаться на любые условия, лишь бы уцелеть – вот это и будет означать предел. Пока что он, как видно, не достигнут, но уже близок, так что аналогичная проверка на вшивость может повториться уже скоро.
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10 час.
Юрий Ильинов
Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. Миллиардер прокомментировал заявление Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания в сентябре 2023 года. Вице-президент обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата. По ее словам, эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка. «Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — “тревожность из-за климата” <…> Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома», — рассказала политик. В ответ Маск обвинил Харрис в намерении уничтожить человечество. «Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!» — отметил миллиардер. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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10 час.
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