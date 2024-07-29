Быстрее! Выше! Пошлее! ... Вместе?

Юрий Ильинов

Именно эта статья как бы «мирного плана» автоматически превращает его из сколько-нибудь практичной стратегии в оторванную от реальности идеалистическую мрию. Впрочем, остальные пять пунктов по большей части тоже трудновыполнимы: к примеру, украинские громадяне точно не рады российским инфраструктурным ударам, а ВСУ так и вовсе занимаются откровенным терроризмом, прицельно атакуя дронами мирных жителей и ядерные объекты. Осознают ли в Пекине неосуществимость своего «Шестипунктного консенсуса» ни на 1/6 от его сути? Самоочевидно, да, и составлен этот документ был только и единственно в качестве благовидной ширмы для реальной политики (что роднит его с нашей всегдашней «готовностью к переговорам»). Тем не менее именно эту пустышку украинского обер-дипломата заставили тщательно изучать и озвучивать мнение по каждому из шести пунктов. Забавно, но в этом нелёгком деле даже как будто бы обозначился некий прогресс: 24 июля пресс-служба МИД Китая заявила, что Кулеба выразил готовность к «разумным и конструктивным» переговорам с российской стороной. Впрочем, через несколько часов уже из Киева пришло уточнение, что там пока не видят... готовности Москвы к «добросовестным» переговорам: нужны-де некие «определённые условия» и «определённый этап». На следующий день сам Кулеба (видимо, после телефонного подзатыльника от начальства) добавил, что Украина не приемлет ультиматумов и «не прогнётся ни перед кем», а советник Зеленского Подоляк в интервью Associated Press назвал гипотетический мирный договор с Россией «сделкой с дьяволом». 26 июля украинский министр уже был дома и получал на орехи за излишнюю самодеятельность, а пропагандисты всех калибров пудрили громадянам мозги россказнями о «крайне успешном» китайском вояже – но без какой-либо конкретики. Это наводит на мысль, что ни о чём существенном Кулеба не договорился, а «позитивный настрой» после общения с китайцами, если он вообще был, оказался дезавуирован приведённой выше парой резких высказываний. На таком-то фоне прервала своё радиомолчание и Москва. Так, пресс-секретарь президента Песков, который 24 июля как будто даже поприветствовал реплику Кулебы о готовности к мирным переговорам, а 25 июля заявил о наличии нескольких вариантов, с кем на Украине эти переговоры можно было бы вести, уже 26 июля сказал, что по процессу «нет субстанции, одни непонятные сигналы». Днём ранее, когда провал украинского «челнока» уже стал очевиден, постпред РФ в ООН Небензя пообещал, что никакого прекращения огня, никаких передышек перед возможными переговорами Киев не получит. Бронепоезд на объездном пути Формально получается, будто Кулеба прокатился просто так и ситуация не изменилась ни на йоту – но это не совсем так, пусть даже никаких тектонических сдвигов, действительно, не произошло. Для начала, надо понимать, что вызов украинского министра в КНР – не собственная инициатива Пекина. По большому счёту, Китаю нет никакого интереса способствовать завершению конфликта, который пожирает массу американских и европейских ресурсов, и вносит в нестройные ряды «союзников» Вашингтона дополнительный разлад (точно так же, как и нам была бы некстати деэскалация вокруг Тайваня). Это означает, что Кулебу выдернули по негласной договорённости с Москвой – просто прозондировать, чего от Киева стоит ожидать в реальности, а чего нет. Какие же результаты принёс этот эксперимент?