Дмитрий Чернышенко принял участие в правительственном часовом заседании в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
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Дмитрий Чернышенко принял участие в правительственном часовом заседании в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
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