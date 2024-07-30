В Европарламенте требуют наказать Венгрию за упрощение въезда для россиян

Председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России.
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