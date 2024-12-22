Земля дрожит: что происходит под нашими ногами во время землетрясения?

Задумывались ли вы когда-нибудь, что за невидимые процессы заставляют землю буквально уходить из-под ног? Землетрясения — это не просто случайные толчки, а мощные проявления динамичной жизни нашей планеты.
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