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Переправа Салехард — Лабытнанги отправит пробный рейс без машин

Переправа Салехард — Лабытнанги отправит пробный рейс без машин

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги отправит пробный рейс после ночного перекрытия. Пробный рейс отправится только с пассажирами в 5:30 от Салехарда, сообщил транспортный бот «Переправа ЛБТ-СХД» в мессенджере «Макс».

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