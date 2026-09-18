Переправа Салехард — Лабытнанги отправит пробный рейс без машин

Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги отправит пробный рейс после ночного перекрытия. Пробный рейс отправится только с пассажирами в 5:30 от Салехарда, сообщил транспортный бот «Переправа ЛБТ-СХД» в мессенджере «Макс».