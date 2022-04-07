Сергей Федоров: «ЦСКА никогда не ориентируется на игру вторым номером»

Сергей Федоров сообщил, что ЦСКА никогда не ориентируется на игру вторым номером. В третьем матче серии финала Запада (2-1) команда победила СКА со счетом 6:2.

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