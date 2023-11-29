ВС отправил на пересмотр дело о комиссиях за банковские переводы юрлиц гражданам

Верховный суд (ВС) РФ определил , что банк хоть и вправе устанавливать для юрлиц существенно более высокую комиссию за перевод средств на счета физлиц в сторонних кредитных организациях, все же не может делать такие тарифы «заградительными».
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