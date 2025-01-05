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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павел Буре: «Можно не любить русских, но уважать придется. Когда играет сборная России, все совсем по-другому. Иной ТВ-продукт, интрига, выше качество»

– Сейчас в Оттаве проходит молодежный чемпионат мира, где будет финал США – Финляндия. Но особого ажиотажа вокруг него нет и рейтинги низкие, тем более Канада вылетела в четвертьфинале.

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