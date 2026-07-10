Инвалидам и переселенцам в Крыму начнут выдавать гуманитарную помощь с 13 июля

Русский Красный Крест объявил о старте выдачи гуманитарной помощи в Крыму и Севастополе.Как сообщили в пресс-службе организации, запасы уже сформированы, а с 13 июля нуждающиеся смогут получить наборы первой необходимости.
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