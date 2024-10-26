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Рязанские новости

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Задержаны двое сбежавших заключенных из колонии в соседнем с Рязанью регионе

Задержаны двое сбежавших заключенных из колонии в соседнем с Рязанью регионе

В Тамбовской области задержал двух заключенных, сбежавших из липецкой колонии номер 2. Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступниковВ Тамбовской области задержал двух заключенных, сбежавших из липецкой колонии номер 2.

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