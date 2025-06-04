В Москве в режиме апробации запущены центры помощи недоношенным детям

В Москве запущен в режиме апробации проект Центров ранней помощи — они рассчитаны на проактивную помощь недоношенным, рассказала в интервью «Известиям» заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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