Championship League 2025 — 5 группа. Расписание трансляции

C 20 по 21 января, 5 группа Лиги Чемпионов по снукеру 2025, пригласительный, Mattioli Arena, Лестер, Англия Победитель предыдущего турнира: Марк Селби Снукер смотреть онлайн — поединки пятой группы Лиги чемпионовВсе Новости и результаты турнира Championship League 2025 Результаты Championship League 2025 Группа 1 - результаты Группа 2 - результаты Группа 3 - результаты Группа 4 - результаты Группа 5 - результаты Группа 6 - результаты Группа 7 - результаты Расписание трансляции - Группа 1 Расписание трансляции - Группа 2 Расписание трансляции - Группа 3 Расписание трансляции - Группа 4 Пятая группа Лига Чемпионов 2025: снукер — расписание прямых трансляций Расписание матчей Championship League 2025 (Live) Смотреть прямые трансляции 5 группы пригласительного турнира Лиги чемпионов по снукеру вы можете на Matchroom.