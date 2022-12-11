Александр Никишин выиграл конкурс капитанов на Фонбет Матче Звезд КХЛ. В конкурсе принимали участие четыре капитана сборных дивизионов – Никита Нестеров (ЦСКА, дивизион Тарасова), Сергей Толчинский («Авангард», дивизион Чернышева), Александр Никишин (СКА, дивизион Боброва) и Антон Бурдасов («Трактор», дивизион Харламова).
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
- Кострубов о бое с Текилой: «Лям ему, лям мне и погнали. Бесплатно я уже получал по лицу в своей жизни»
Свежие комментарии