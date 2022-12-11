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Никишин выиграл конкурс капитанов на Фонбет Матче Звезд КХЛ

Александр Никишин выиграл конкурс капитанов на Фонбет Матче Звезд КХЛ.  В конкурсе принимали участие четыре капитана сборных дивизионов – Никита Нестеров (ЦСКА, дивизион Тарасова), Сергей Толчинский («Авангард», дивизион Чернышева), Александр Никишин (СКА, дивизион Боброва) и Антон Бурдасов («Трактор», дивизион Харламова).

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