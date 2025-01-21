Прокурор запросил для экс-директора Водоканала 8 лет колонии

Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы бывшему директору Первоуральского Водоканала Артуру Гузаирову, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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