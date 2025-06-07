А у вас «Конь в пальто»: путешествие в Переславль-Залесский

Уютный и камерный Переславль-Залесский — идеальная локация, чтобы передохнуть от ритма мегаполиса. Интересные музеи, вкусные рестораны и, конечно, старинные монастыри и храмы: культурная программа в городе насыщенная и самобытная.
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