Антимонопольная служба оштрафовала ростовских дорожников за картельный сговор

Изначально компании грозил штраф в размере 6,4 миллиарда рублей.Арбитражный суд Москвы подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) оштрафовать ООО «Ростовское ДСУ» на сумму в 59,4 миллиона рублей за участие в картельном сговоре.
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