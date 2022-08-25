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В нацпарке Приморья нейросеть научили различать животных на фото

В нацпарке Приморья нейросеть научили различать животных на фото

Специальное программное обеспечение на основе нейросетей успешно применили для автоматизированного распознования животных на фото и видео с фотоловушек ученые национального парка «Земля леопарда», 25 августа сообщает объединенная дирекция нацпарка.

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