В нацпарке Приморья нейросеть научили различать животных на фото

Специальное программное обеспечение на основе нейросетей успешно применили для автоматизированного распознования животных на фото и видео с фотоловушек ученые национального парка «Земля леопарда», 25 августа сообщает объединенная дирекция нацпарка.
Специальное программное обеспечение на основе нейросетей успешно применили для автоматизированного распознования животных на фото и видео с фотоловушек ученые национального парка «Земля леопарда», 25 августа сообщает объединенная дирекция нацпарка.
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