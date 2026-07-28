Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

«Ничего святого не осталось»: в Петербурге бородач обстрелял скорую помощь, не уступившую ему дорогу

«Ничего святого не осталось»: в Петербурге бородач обстрелял скорую помощь, не уступившую ему дорогу

Очередной озверевший бородач, который решил, что он особенный и «право имеет», перекрыл движение машине «Скорой помощи» и оружием набросился на медработников, потому что они мешали ему проехать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Беседин
Ублюдок(((
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
А, какой же финал...Получается опять выжидают(ожидают) что ответит диаспора и люди забудут что такое было
Ответить
1 м.
Михаил Гринжук
Да пора уже перестать лизать жопу а начать их отстреливать как бешеных собак. А их родню в контейнеры и туда откуда приперли.
Ответить
1 м.