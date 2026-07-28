«Ничего святого не осталось»: в Петербурге бородач обстрелял скорую помощь, не уступившую ему дорогу

А, какой же финал...Получается опять выжидают(ожидают) что ответит диаспора и люди забудут что такое было

Михаил Гринжук

Да пора уже перестать лизать жопу а начать их отстреливать как бешеных собак. А их родню в контейнеры и туда откуда приперли.