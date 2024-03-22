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Андрей Кириленко: «Мне очень не нравится, когда при мне врут»

По словам президента РФБ, ему не нравится, когда обманывают. «Не люблю, когда другие обманывают. Мне очень не нравится, когда при мне врут.

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