Военный суд рассмотрит дело трех сыновей священнослужителя о государственной измене

Трое сыновей липецкого священнослужителя Игоря Ащеулова предстанут перед военным судом по обвинению в государственной измене, попытке незаконного пересечения государственной границы и вступлении в террористическую организацию.
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