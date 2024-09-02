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Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал два миллиарда рублей

Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Петербурге должен более двух миллиардов рублей за неисполнение обязательств по контракту о строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Буржуазия грабит страну и народ !!!       Чиновничество грабит бюджет  - крохи с барского стола буржуазии !                                    Паразитическая система = капитализм !!!
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