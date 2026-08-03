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Российский робот «Курьер» получил лазер для разминирования

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» получил высокомощный лазер для разминирования, сообщил эксперт программы Народного фронта «Кулибин-Клуб» Олег Заремба в эфире телеканала «Звезда».

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