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Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

В традиционном поздравительном обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин 31 декабря вспомнил ключевые моменты уходящего года и обозначил приоритеты на 2024-й, который объявлен в стране Годом семьи.

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