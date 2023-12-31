Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

В традиционном поздравительном обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин 31 декабря вспомнил ключевые моменты уходящего года и обозначил приоритеты на 2024-й, который объявлен в стране Годом семьи.
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