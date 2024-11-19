США извлекают выгоду из конфликта на Украине, заявил Медведев 2144 прочтения 2 дня назад Завершение конфликта на Украине может негативно отразиться на позициях американского сжиженного газа (СПГ) в Европе.
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