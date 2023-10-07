Politico: Правительство Словакии прекратило военную помощь Украине

Временное правительство Словакии сообщило о прекращении дельнейшей поддержки киевского режима. Такую информацию распространяет издание Politico, ссылаясь на неназванного представителя кабинета министров страны.
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