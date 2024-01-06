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Мартемьянов о 3:2 с Минском: «Содержанием игры «Амура» недоволен, но самоотверженность и стойкость нас спасли и вознаградили в овертайме» 

«Конечно, ожидали, что «Динамо» так мощно начнет первый период, но мы выстояли. Во втором была более-менее равная игра, а в третьем мы играли по счету.

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