Карпин заявил, что гол Батрaкова в ворота «Барселоны» не был неожиданным. «Нет, почему неожиданно? Хорошие эмоции испытал.
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