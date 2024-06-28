13 интересных фактов из разных сфер жизни для расширения кругозора

Зачем Гайдай включил в «Бриллиантовую руку» сцену с ядерным взрывом? Что не так со зрачками у коз? И откуда у папы римского на картине Рафаэля шестой палец? Продолжаем просвещаться вместе с «Научным Хитом»! Во время Второй мировой войны разминировать объекты сапёрам активно помогали дрессированные собаки.
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