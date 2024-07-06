Система ПВО из FPV-дронов успешно прошла испытания в России

В России прошли успешные испытания системы охраны инфраструктурных объектов, использующей FPV-дроны. Испытания состоялись на одном из действующих гражданских аэродромов, рассказал генеральный директор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с РИА Новости.
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