Выставившая грудь Татьяна Буланова сразила наповал

56-летняя Татьяна Буланова продолжает активно работать. Во многих интервью популярная исполнительница не скрывает, что неделями находится на гастролях, дома бывает лишь время от времени, а иногда — чтобы только пересобрать чемодан.
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