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Петербургский студент с партией наркотиков попросил полицию спасти его

За хранение запрещенных веществ парня посадили в изолятор временного содержания. Студент Петербургского технологического института в среду, 24 ноября, около 18:40, позвонил в полицию и сообщил, что к нему в дверь ломятся неизвестные люди.

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