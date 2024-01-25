Почти половина предприятий РФ страдает от нехватки работников

Порядка 47% руководителей промышленных предприятий пожаловались на нехватку работников. Это рекордный уровень кадрового голода за всю историю наблюдений, следует из данных лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики им.
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