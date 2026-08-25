Iran's Economy On The Ropes Amid Hyperinflation And Widespread Gas Shortages, As Trump Blockade Bites Bessent is on a roll: first his attempt to send yields sharply lower by announcing an aggressive TSY buyback expansion, failed spectacularly, and then today, the US “economic D-Day” against Iran and unviled by Bessent, turned out to be "less Normandy and more Grenada", according to Bloomberg.
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