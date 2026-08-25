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Iran's Economy On The Ropes Amid Hyperinflation And Widespread Gas Shortages, As Trump Blockade Bites

Iran's Economy On The Ropes Amid Hyperinflation And Widespread Gas Shortages, As Trump Blockade Bites

Iran's Economy On The Ropes Amid Hyperinflation And Widespread Gas Shortages, As Trump Blockade Bites Bessent is on a roll: first his attempt to send yields sharply lower by announcing an aggressive TSY buyback expansion, failed spectacularly, and then today, the US “economic D-Day” against Iran and unviled by Bessent, turned out to be "less Normandy and more Grenada", according to Bloomberg.

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