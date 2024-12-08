НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    А можно поинтересоваться, - откуда у гражданина со столь героической фамилией - такие деньги ??? Как говорил старина ...Ротенберг вложит ...
  • Сергей Карабухин
    Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много ...Михаил Развожаев:...
  • Геннадий Бережнов
    Ну хоть раз то скажите правду как она есть! Не потянул и это понятно будет всем, а так замазывать только вызывать под...В Кремле объяснил...

Морпехи ЧФ рассказали подробности о захвате опорного пункта ВСУ с помощью багги

Морпехи ЧФ рассказали подробности о захвате опорного пункта ВСУ с помощью багги

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), выполняющие боевые задачи в приграничном районе Курской области в составе группировки "Север", рассказали о деталях операции по захвату опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием багги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх