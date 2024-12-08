Морпехи ЧФ рассказали подробности о захвате опорного пункта ВСУ с помощью багги

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), выполняющие боевые задачи в приграничном районе Курской области в составе группировки "Север", рассказали о деталях операции по захвату опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием багги.
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