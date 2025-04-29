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Кубок Кремля: эмоции, праздник, результаты

Кубок Кремля: эмоции, праздник, результаты

"Кубок Кремля – гордость России!" – этот вдохновляющий слоган вот уже седьмой раз встретил элиту танцевального спорта, а также всех поклонников этого замечательного вида на стыке спорта и искусства в Москве, в банкетном зале Кремлевского дворца.

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