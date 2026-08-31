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РБК СТИЛЬ

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Один день в городе: как «ТехноСонус» создает акустический комфорт

Один день в городе: как «ТехноСонус» создает акустический комфорт

У каждого помещения свои требования к звуку: дома важны тишина и приватность, в офисе — возможность сосредоточиться и при этом слышать коллег, а в концертном зале — чистота и полнота звучания.

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