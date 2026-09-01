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«Манчестер Юнайтед» пытался арендовать защитника «Манчестер Сити» перед закрытием летнего трансферного окна

«Манчестер Юнайтед» пытался арендовать защитника «Манчестер Сити» перед закрытием летнего трансферного окна

«Манчестер Юнайтед» хотел подписать левого защитника «Манчестер Сити» Райана Айт-Нури под конец трансферного окна.

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