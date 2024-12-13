На первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции завершен монтаж турбины

Первая турбина АЭС «Аккую» смонтирована, с докладом об установке турбоагрегата на валоповоротное устройство выступил гендиректор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких, 13 декабря передает пресс-служба госкорпорации «Росатом».
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