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Путин: в России необходимо создать стимулы для рождения детей молодыми женщинами

Путин: в России необходимо создать стимулы для рождения детей молодыми женщинами

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о необходимости создать в стране стимулы для рождения детей молодыми женщинами.

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