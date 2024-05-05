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Шеремет: Французы пугают нас не в первый раз

Шеремет: Французы пугают нас не в первый раз

Депутат Госдумы прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о введении войск в Украину. Французский президент предостерег Россию от прорыва украинского фронта, пригрозив ввести союзнические войска для защиты киевского режима.

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