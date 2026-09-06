Дорожный патруль в Петербурге спас пропавшего 79-летнего мужчину

В Санкт-Петербурге в ночь на 6 сентября экипаж дорожного патруля под руководством Александра Юдина и Дамира Ахунова оказал помощь 79-летнему мужчине, который несколько дней числился пропавшим, и доставил его в больницу для необходимой медицинской помощи.