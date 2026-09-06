Дорожный патруль в Петербурге спас пропавшего 79-летнего мужчину

В Санкт-Петербурге в ночь на 6 сентября экипаж дорожного патруля под руководством Александра Юдина и Дамира Ахунова оказал помощь 79-летнему мужчине, который несколько дней числился пропавшим, и доставил его в больницу для необходимой медицинской помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Французские школь...
- ИК Санкции отменяютс...
- "Жить там скоро с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым