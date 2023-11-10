США предупредили КНР о санкциях в случае оказания помощи РФ в связи с СВО

Руководитель американского экономического ведомства Джанет Йеллен указала на тот факт, что власти представленной ей державы донесли до Пекина то, что при поддержке Российской Федерации в рамках спецоперации держава подвергнется санкционному давлению.
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