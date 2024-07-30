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Воспалительный процесс при ревматоидном артрите связан с определёнными нарушениями в мыслительной работе мозга

Воспалительная активность в организме, вызванная ревматоидным артритом, связана со специфическими когнитивными нарушениями, говорится в небольшом сравнительном исследовании, опубликованном в научном журнале RMD Open.

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