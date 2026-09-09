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The Eurasia Daily news agency

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British diplomat: Negotiations will not help — Putin will achieve all the goals at the Ukraine

British diplomat: Negotiations will not help — Putin will achieve all the goals at the Ukraine

The world on Ukraine will not be for a long time — Putin will not make concessions on Ukraine. The visit of President Trump's envoys to Kiev and Moscow will not change anything, according to the author of the article in Responsible Statecraft, British diplomat Ian Proud.

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