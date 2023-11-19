Замечательный рассказ!!!Собачка Донни защитила своих малышей-детей лисяток!!!! И браконьеры получили по заслугам. Видно они и убили маму-лису капканом. Так жаль её. А женщина-полицейский всё поняла и спокойно ушла.

Элеонора Коган

Теперь лисята в безопасности и никто к ним не сунется!!!Донни отомстила убийцам заодно и за маму-лису. И не зря собачка гуляла в лесу. И тем самым она спасла не только лисят, но и других обитателей леса!!!Теперь туда не сунется ни один браконьер.