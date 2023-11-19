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  • Элеонора Коган
    Теперь лисята в безопасности и никто к ним не сунется!!!Донни отомстила убийцам заодно и за маму-лису. И не зря собач...Дети
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    Замечательный рассказ!!!Собачка Донни защитила своих малышей-детей  лисяток!!!! И браконьеры получили по заслугам. Ви...Дети
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    Рассказ замечательный,но с подтекстом  :"Не зарься на чужое"!!!И Мишка с Пусей это поняли очень хорошо!!!Мёд

Дети

Дети

Донни, большая овчарка. Была существом свободолюбивым и общительным.  А учитывая тот факт, что чета пенсионеров переехала на самый край большого города.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Замечательный рассказ!!!Собачка Донни защитила своих малышей-детей  лисяток!!!! И браконьеры получили по заслугам. Видно они и убили маму-лису капканом. Так жаль её. А женщина-полицейский всё поняла и спокойно ушла.
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15 час.
Элеонора Коган
Теперь лисята в безопасности и никто к ним не сунется!!!Донни отомстила убийцам заодно и за маму-лису. И не зря собачка гуляла в лесу. И тем самым она спасла не только лисят, но и других обитателей леса!!!Теперь туда не сунется ни один браконьер.
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15 час.

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