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Возвращение АПЛ, «Бавария» разбила «Айнтрахт» в матче открытия Бундеслиги, «Челси» купил Кукурелью, «Барса» представила Левандовского, но не может его зарегистрировать и другие новости

1. АПЛ вернулась! В первом матче «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде (2:0). Зинченко отдал голевой пас на Мартинелли в дебютном матче за «канониров».

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