Премьер Польши поздравил мэра Бухареста с победой на выборах президента Румынии

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии до объявления официальных результатов.
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