Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Генрих
    Если меньшиство делает либо управляет так, что большинство безропотно исполняет преступные приказы и распоряжения или...Знаете, что такое...
  • Валерий Кривошеев
    Опять госпожа Новодворская проснулась, "Я Вас коммуняки сейчас клюкой!" А если серьёзно, то во время кровопролитнейше...Знаете, что такое...
  • Людмила Харькова
    Какое понятно, её сольют, но будет это ещё не скоро и мешать этому будут ЕСовцы (ЭССовцы).«У Киева нет шанс...

Премьер Польши поздравил мэра Бухареста с победой на выборах президента Румынии

Премьер Польши поздравил мэра Бухареста с победой на выборах президента Румынии

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии до объявления официальных результатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх