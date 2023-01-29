Наш потерянный мир

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В Москве мужчина убил сына и бывшую жену из-за квартирного вопроса

В Москве мужчина убил сына и бывшую жену из-за квартирного вопроса

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по ст.105 ч.2 УК РФ (убийство двух и более лиц) после того, как на севере Москвы 45-летний мужчина нанес ножевые ранения своему 20-летнему сыну, взял его ключи, зашел в квартиру и убил бывшую жену.

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