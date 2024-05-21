Суд ХМАО забрал землю у инвестора, который сорвал в Сургуте федеральный проект

Администрация Сургута через суд расторгла договор аренды с компанией «Русские ярмарки», которая выступает оператором федерального проекта по созданию в регионах стилизованных торговых пространств с объектами культурного и спортивного досуга.
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