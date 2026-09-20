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Татар-информ

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«Вдохнули новую жизнь»: в Казани освятили храм Ксении Петербургской

«Вдохнули новую жизнь»: в Казани освятили храм Ксении Петербургской

Освящение храма Ксении Петербургской в Казани Фото: © пресс-служба Казанской епархии Сегодня в Казани освятили храм Ксении Петербургской.

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